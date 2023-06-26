Çin'in Derin Deniz No.1 projesinde ikinci aşama tamamlandı

Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ilk ultra derin sualtı gaz sahası olan Derin Deniz No.1 projesinin inşasında bir dönüm noktasına daha ulaşıldı. Projenin ikinci aşamasına ait 115 kilometrelik derin deniz boru hattının döşenmesi işlemi tamamlandı. Derin Deniz No.1'in ikinci aşaması, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Sanya şehrine yaklaşık 130 kilometre mesafede yer alıyor. Bu tesis, denizin maksimum 1.000 metre derinliğinde çalışma yürütebiliyor. Projenin ikinci aşaması faaliyete geçtiğinde, Derin Deniz No.1 gaz sahasının yılda 4,5 milyar metreküp gaz tedarik etmesi bekleniyor.