Çin'in Demiryoluna Yapılan Sabit Varlık Yatırımları İlk Çeyrekte 106 Milyar Yuanı Aştı - Haberler

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Çin'in Demiryoluna Yapılan Sabit Varlık Yatırımları İlk Çeyrekte 106 Milyar Yuanı Aştı

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in Demiryoluna Yapılan Sabit Varlık Yatırımları İlk Çeyrekte 106 Milyar Yuanı Aştı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Şirketten yapılan açıklamada bu rakamın bir yıl öncesine göre yüzde 3,1 artışa karşılık geldiği belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde, 233 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 447 kiometre yeni demiryolu hattının üretimine geçildi.Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre ülke bu yıl toplam 3.300 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattını faaliyete sokmayı planlıyor. Çin'in […]

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Şirketten yapılan açıklamada bu rakamın bir yıl öncesine göre yüzde 3,1 artışa karşılık geldiği belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde, 233 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 447 kiometre yeni demiryolu hattının üretimine geçildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre ülke bu yıl toplam 3.300 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattını faaliyete sokmayı planlıyor. Çin'in yüksek hızlı demiryolu ağı geçen yıl sonu itibarıyla 40.000 kilometreyi aşmıştı.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Nisan, Ekonomi, Haberler

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