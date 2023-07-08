Çin'in demiryolu yatırımları istikrarlı bir şekilde artıyor

Çin'in demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımı, bu yılın ilk altı ayında yüzde 6,9 artarak 304,9 milyar yuanı buldu. Çin Devlet Demiryolları Grubu, modern bir demiryolu altyapı sistemi inşa etme çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Sektör verilerine göre, Çin'in demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımı, ülkenin demiryolu inşaatını istikrarlı bir şekilde ilerletmesiyle bu yılın ilk altı ayında yüzde 6,9 arttı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre toplam demiryolu sabit varlık yatırımı 304,9 milyar yuan (yaklaşık 42,3 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Grup, modern bir demiryolu altyapı sistemi inşa etme çabalarını yoğunlaştırdığını ve raporlama döneminde birçok önemli projede ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Grup, ülkenin önde gelen stratejilerinin uygulanmasını desteklemeye ve ekonominin ve toplumun yüksek kaliteli gelişimine ivme kazandırmak üzere çalışmaya devam edeceğini taahhüt etti.