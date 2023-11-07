Çin'in demir dışı metal üretimi istikrarlı büyümesini sürdürdü

Çin'in demir dışı metal üretimi, yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 55,02 milyon tona ulaştı. Demir dışı metal endüstrisinin katma değeri ise ortalama endüstriyel büyüme oranının üzerinde yüzde 6,2 arttı.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in demir dışı metal üretimi, yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 10 çeşitten oluşan demir dışı metal üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 55,02 milyon tona yükseldi.

Demir dışı metal endüstrisinin katma değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında artarak ortalama endüstriyel büyüme oranının 2,2 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Bakanlık, Çin'in stratejik kaynakların gelişimini ve kullanımını hızlandıracağını, kilit ürünlerin arzını ve fiyatlarını istikrara kavuşturacağını, kilit önemdeki materyallerin araştırma ve geliştirme süreçlerini destekleyeceğini, ayrıca upstream ve downstream sektörlerin istikrarlı büyümesini sağlayacağını belirtti.