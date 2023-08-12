Çin'in Demir Cevheri İthalatı İstikrarlı Büyüme Gösterdi
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Çin'in demir cevheri ithalatı, 2023'ün ilk 7 ayında istikrarlı bir şekilde büyüme sergiledi. Çin, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla toplam 669 milyon ton demir cevheri ithal etti. İthal edilen demir cevherinin ortalama fiyatı ise bir yıl öncesine göre yüzde 5,1 düşüşle 785,6 yuan oldu.
BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in demir cevheri ithalatı, 2023'ün ilk 7 ayında istikrarlı büyüme sergiledi.
Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre Çin, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla toplam 669 milyon ton demir cevheri ithal etti.
Ocak-Temmuz döneminde ithal edilen demir cevherinin ortalama fiyatı, bir yıl önceye göre yüzde 5,1 düşüşle 785,6 yuan (yaklaşık 109,77 ABD doları) oldu.