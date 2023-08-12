Çin'in Demir Cevheri İthalatı İstikrarlı Büyüme Gösterdi

Çin'in demir cevheri ithalatı, 2023'ün ilk 7 ayında istikrarlı bir şekilde büyüme sergiledi. Çin, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla toplam 669 milyon ton demir cevheri ithal etti. İthal edilen demir cevherinin ortalama fiyatı ise bir yıl öncesine göre yüzde 5,1 düşüşle 785,6 yuan oldu.