Çin'in en büyük kara petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, yılın ilk üç çeyreğinde yaklaşık 22,61 milyon ton ham petrol ve 4,25 milyar metreküp doğalgaz üretti. Söz konusu dönemde petrol üretiminde 184.300 ton ve doğalgaz üretiminde 173 milyon metreküp artış kaydedildi.

Çin'in Daqing Petrol Sahası, yılın ilk üç çeyreğinde 22,61 milyon ton petrol ve 4,25 milyar metreküp doğalgaz üretti

HARBİN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük kara petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, yılın ilk üç çeyreğinde yaklaşık 22,61 milyon ton ham petrol ve 4,25 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Daqing Petrol Sahası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde petrol üretiminde 184.300 ton ve doğalgaz üretiminde 173 milyon metreküp artış kaydedildi.

1959 yılında keşfedilen petrol sahası, Çin'in karadaki toplam yerli ham petrol üretiminin yüzde 36'sını oluşturuyor.

2003-2022 arasında art arda 20 yıl boyunca sahanın yıllık petrol ve doğalgaz üretimi 40 milyon ton petrole eşdeğer miktarın üzerinde gerçekleşti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan petrol sahası, Çin'in modern petrol endüstrisine önemli bir katkı sağladı.