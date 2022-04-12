Çin'in Daqing Petrol Sahası'nın Üretimi İlk Çeyrekte 10 Milyon Tonu Geçti - Haberler

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Çin'in Daqing Petrol Sahası'nın Üretimi İlk Çeyrekte 10 Milyon Tonu Geçti

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in Daqing Petrol Sahası'nın Üretimi İlk Çeyrekte 10 Milyon Tonu Geçti

HARBİN, 12 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde bulunan Daqing Petrol Sahası, ülkenin en büyük petrol üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin geçen yıl petrol ve gaz üretimi 43,22 milyon ton eşdeğer petrole ulaştı. İşletmedeki artan zorluklara rağmen şirket, Çin'in enerji güvenliğini sağlamak için bu yıl 40 milyon tondan fazla eşdeğer […]

HARBİN, 12 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde bulunan Daqing Petrol Sahası, ülkenin en büyük petrol üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin geçen yıl petrol ve gaz üretimi 43,22 milyon ton eşdeğer petrole ulaştı. İşletmedeki artan zorluklara rağmen şirket, Çin'in enerji güvenliğini sağlamak için bu yıl 40 milyon tondan fazla eşdeğer petrol üretmeyi hedefliyor. 1959'da keşfedilen petrol sahası, Çin'in modern petrol endüstrisi sistemine önemli bir katkı sağladı.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Petrol, Enerji, Nisan, Ekonomi, Haberler

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