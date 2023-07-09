Çin'in Daqing Petrol Sahası 2023 yılının ilk yarısında 15,09 milyon ton ham petrol üretti

Çin'in en büyük kara petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, 2023 yılının ilk yarısında 15,09 milyon ton ham petrol üretti. Ayrıca, yaklaşık 2,97 milyar metreküp doğal gaz elde edildi.

HARBİN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük kara petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, 2023 yılının ilk yarısında 15,09 milyon ton ham petrol üretti.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) bir yan kuruluşu olan Daqing Petrol Sahası, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 63 milyon metreküplük bir artışla yaklaşık 2,97 milyar metreküp doğal gaz elde edildiğini duyurdu.

Daqing Petrol Sahası, 2023 yılının başından bu yana petrol üretimini istikrara kavuşturma ve gaz üretimini artırma hedeflerine odaklandı.

Daqing Petrol Sahası, Çin'in en büyük petrol üretim üslerinden biri. Ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan petrol sahası, Çin'in modern petrol endüstrisine önemli katkıda bulunuyor.

Daqing Petrol Sahası'nda bugüne kadar 2,5 milyar tonun üzerinde ham petrol üretildi. Bu Çin'in karadaki yerli ham petrol üretiminin toplam yüzde 36'sını oluşturuyor.

Petrol sahasının 2003'ten 2022'ye kadar, yurtiçi ve yurtdışındaki yıllık petrol ve gaz üretimi 40 milyon ton petrol eşdeğerini geçti.