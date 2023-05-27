Çin'in Dalian kentine büyük ölçekli açık deniz petrol üretim üssü teslim edildi

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaletindeki kıyı kenti Dalian'a günde 220.000 varil ham petrol işleyebilen büyük ölçekli bir açık deniz petrol üretim üssü Cuma günü teslim edildi. Bacalhau adlı M350 yüzer, üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) gövdesi, Dalian Gemi İnşa Endüstrisi (Dalian Shipbuilding Industry) Limited Şirketi (DSIC) ve Mitsui Ocean Development & Engineering Company (MODEC) tarafından ortaklaşa geliştirildi.

DALIAN, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaletindeki kıyı kenti Dalian'a günde 220.000 varil ham petrol işleyebilen büyük ölçekli bir açık deniz petrol üretim üssü Cuma günü teslim edildi.

Bacalhau adlı M350 yüzer, üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) gövdesi, Dalian Gemi İnşa Endüstrisi (Dalian Shipbuilding Industry) Limited Şirketi (DSIC) ve Mitsui Ocean Development & Engineering Company (MODEC) tarafından ortaklaşa geliştirildi.

FPSO, derin deniz petrol sahalarından yararlanmak için tasarlanmış, üst düzey, büyük ölçekli bir açık deniz mühendislik üssü niteliği taşıyor. Gövde, tortu filtrasyonu, petrol-gaz ayrımı, yağlı kanalizasyon arıtma ve depolama, ham petrol yükleme ve boşaltma gibi ön işlemleri üstlenebiliyor.

DSIC'in offshore proje yönetim ekibinde proje yöneticisi olan Han Yu, "Bugün teslim edilen Bacalhau'nun günlük üretim kapasitesi, karada 10 kilometrekarelik bir alanı kapsayan bir petrol ve gaz işleme tesisine eşdeğerdir" dedi.

Bacalhau'nun toplam uzunluğu 364 metre, genişliği 64 metre, derinliği 33 metre ve deplasmanı 460.000 tondan fazla.