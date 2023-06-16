Çin'in Dalian kentinde 24 yabancı yatırım projesi imzalandı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan liman kenti Dalian'da düzenlenen iş tanıtım konferansı esnasında yaklaşık 27 milyar yuan (yaklaşık 3,79 milyar ABD doları) değerinde 24 yabancı yatırım projesi imzalandı.

DALİAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan liman kenti Dalian'da düzenlenen iş tanıtım konferansı esnasında yaklaşık 27 milyar yuan (yaklaşık 3,79 milyar ABD doları) değerinde 24 yabancı yatırım projesi imzalandı. Perşembe günü başlayan konferans Cuma günü sona erdi.

Üst düzey imalat ve modern hizmet sektörlerini içeren yabancı sermayeli projeler Japonya, Güney Kore, Singapur, İngiltere, Almanya ve Belçika dahil olmak üzere 10 ülke ve bölgeyi kapsıyor.

Fransız imalat şirketi Aden France'ın Kuzey Çin şubesinden Liu Yang, "Dalian iyi bir endüstriyel temele sahip. Grubumuz 2008'den itibaren şehirde faaliyet göstermeye başladı. Yerel üreticilerin enerji kullanımlarını optimize etmelerine yardımcı olacak dijitalleştirme hizmetleri sunarak ve geleneksel üretim işletmelerinde güncelleme ve yenilemeyi teşvik ederek gelecekte yatırımımızı genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Dalian'da geçen yılın sonu itibarıyla 17.000'den fazla yabancı sermayeli şirket faaliyet gösterirken, kentte Fortune 500 listesinde yer alan 124 şirket tarafından toplam 287 proje yatırımı yapıldı. Liman kenti geçtiğimiz yıl, son on yıllık dönemde fiili kullanımdaki yabancı yatırımda rekor seviyeleri görürken, bu durum kentin kalkınmasındaki canlılığı ortaya koydu.