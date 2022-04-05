Çin'in Czbank'ı 2021'de Yüzde 2,75 Net Kar Artışı Bildirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Czbank'ı 2021'de Yüzde 2,75 Net Kar Artışı Bildirdi

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çin'in Czbank'ı 2021'de Yüzde 2,75 Net Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Yıllık mali tablosuna göre, banka dönem içinde hissedarlara ait net karını, 12,65 milyar yuan (yaklaşık 1,99 milyar ABD doları) seviyesinde açıkladı. Bankanın işletme gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,19 artarak 54,47 milyar yuan olarak gerçekleşti. Banka, küçük ve mikro işletmelere verilen kapsayıcı kredilerin, bir önceki yıla göre yüzde […]

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Yıllık mali tablosuna göre, banka dönem içinde hissedarlara ait net karını, 12,65 milyar yuan (yaklaşık 1,99 milyar ABD doları) seviyesinde açıkladı. Bankanın işletme gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,19 artarak 54,47 milyar yuan olarak gerçekleşti. Banka, küçük ve mikro işletmelere verilen kapsayıcı kredilerin, bir önceki yıla göre yüzde 17,06 artarak 236,55 milyar yuana yükseldiğini belirtti. Bankanın takipteki kredi oranı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 1,53, provizyon karşılama oranı ise yüzde 174,61 seviyesinde gerçekleşti. Her ikisi de makul aralıkta seyretti. Bankanın toplam varlığı 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 11,64 artışla 2,29 trilyon yuan oldu.

Xinhua / Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Banka, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title