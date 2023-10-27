Çin'in büyük sanayi şirketlerinin karları ikinci ayda da çift haneli büyüme kaydetti

Çin'in büyük sanayi şirketlerinin aylık karları, üst üste ikinci ayda da çift haneli büyüme kaydederek toparlanmaya devam etti. Yıllık işletme geliri en az 20 milyon yuan olan büyük sanayi şirketlerinin karları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 arttı.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in büyük sanayi şirketlerinin aylık karları, üst üste ikinci ayda da çift haneli büyüme kaydederek toparlanmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı resmi verilere göre, yıllık işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan büyük sanayi şirketlerinin karları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 arttı.

NBS istatistikçisi Yu Weining, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 oranında artan üçüncü çeyrek verilerinin, sanayi karlarında toparlanma ivmesinin hızlandığını gösterdiğini söyledi. Bu güçlü büyüme, üst üste beş çeyrek boyunca kaydedilen düşüşün ardından ilk artışa işaret ediyor.

Yu, sanayi karlarındaki olumlu ivmeyi, piyasa talebini artırma ve sanayi üretimini hızlandırmada etkisini göstermeye devam eden makroekonomik politika paketiyle ilişkilendirdi.

NBS verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında büyük sanayi firmalarının karları bu yılın ilk yarısına kıyasla 7,8 yüzde puan azalarak, yüzde 9'luk bir gerileme kaydetti.