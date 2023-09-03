Çin'in büyük internet şirketlerinin karları arttı

Çin'in büyük internet şirketleri yılın ilk yedi ayında kayda değer kar artışları kaydetti. Karlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artarak 79,93 milyar yuana yükseldi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in büyük internet şirketleri yılın ilk yedi ayında kayda değer kar artışları kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre büyük internet şirketlerinin karları bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artışla 79,93 milyar yuana (yaklaşık 11,13 milyar ABD doları) yükseldi.

Bu büyüme oranı ilk yarıda kaydedilen orandan 1,5 yüzde puan daha yüksek oldu.

Söz konusu şirketlerin toplam ticari gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 766,6 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmetleri veren firmalar yıllık en az 20 milyon yuan ticari geliri olanları kapsıyor.