Çin'in Bütçe Gelirleri Yüzde 0,5 Arttı, Bütçe Açığı 610 Milyar Dolar

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Eylül 2025 döneminde 16,39 trilyon yuan (2,31 trilyon dolar) oldu.

Yılın 9 ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Vergi gelirleri yüzde 0,7 artışla 13,27 trilyon yuana (1,86 trilyon dolar) ulaşırken vergi dışı gelirler yüzde 0,4 azalarak 3,12 trilyon yuan (440 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 3,1 artışla 20,8 trilyon yuana (2,92 trilyon dolar) çıktı. Bütçe açığı, 9 aylık dönemde 610 milyar dolara ulaştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.