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Çin'in borsada işlem gören internet şirketlerinin piyasa değeri arttı

Çin'in borsada işlem gören internet şirketlerinin piyasa değeri arttı

Ekonomi Haberleri

Çin'in borsada işlem gören internet şirketlerinin piyasa değeri 2023 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı şekilde yükseldi. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin (CAICT) hazırladığı rapora göre, Mart ayı sonu itibarıyla Çin'in borsada işlem gören internet şirketlerinin toplam piyasa değeri 2022 yılı sonuna göre yüzde 7,8 artışla 11,1 trilyon yuana (yaklaşık 1,56 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Borsasında İşlem Gören İnternet Şirketlerinin Piyasa Değeri İlk Çeyrekte YükseldiÇin'in başkentindeki Beijing Borsası'nın dışarıdan görüntüsü, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in borsada işlem gören internet şirketlerinin piyasa değeri 2023 yılının ilk çeyreğinde, iç politikanın istikrara kavuşması ve ekonominin toparlanmasıyla birlikte istikrarlı şekilde yükseldi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin (CAICT) hazırladığı rapora göre, Mart ayı sonu itibarıyla Çin'in borsada işlem gören internet şirketlerinin toplam piyasa değeri 2022 yılı sonuna göre yüzde 7,8 artışla 11,1 trilyon yuana (yaklaşık 1,56 trilyon ABD doları) ulaştı.

Piyasa değeri açısından ilk üç sırada teknoloji devleri Tencent, Alibaba ve Meituan yer aldı.

Rapor, borsada işlem gören internet şirketlerinin gelirlerinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artarak 1,08 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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