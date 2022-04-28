Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde Türkiye kilit konumda yer alıyor

2021 yılı itibarıyla dünya genelinde Türkiye'nin ikinci büyük ticari ortağı Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yapmış olduğu toplam yatırım miktarı 4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin sunduğu teşviklerle beraber son dönemde artmakta olan yatırımların sektörel dağılımı; enerji, altyapı, lojistik, finans, madencilik ve telekomünikasyon alanlarında oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Halil İbrahim Topal, "Türkiye, Çin'in başlattığı "Bir Kuşak Bir Yol" olarak adlandırılan "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve "21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu" insiyatifinin hayata geçirilmesi için yürütülen çabaları desteklemekte ve kilit bir konumda yer alıyor" dedi.

Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Halil İbrahim Topal, Çin'in uluslararası yatırımlarıyla ve Türkiye-Çin Dış Ticaret hacmiyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

ÇİN'DE YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ÖNDE

Halil İbrahim Topal, Çin'in uluslararası doğrudan yatırımlarının 2010-2016 yılları arasında ortalama yüzde 20 oranında arttığını ancak 2016-2020 yılları arasında sermaye kontrolleri ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin uygulamaya başladığı politikalar sebebiyle ortalama yüzde 6 oranında gerilediğini belirtti. Topal, "2020 ve 2021 yıllarının ilk altı ayındaki yükselme eğiliminin ardından 2021 son üç ayında yavaşlayan yurt dışı yatırımlar ilk dokuz ayda yıllık olarak %6 oranında artış gösterdi" dedi.

Topal açıklamasının devamında, "Resmi kaynaklardan yayınlanan verilere göre Kuşak ve Yol İnisiyatifi güzergahındaki 56 farklı ülkeye 2021 yılı ilk yarısında doğrudan sermaye akımı Çin'deki genel artışın üzerinde yüzde 14 oranında artarken toplam içerisinde bu ülkelerin payı yüzde 14'e yükseldi. Ayrıca, aynı dönemde Çin'in toplam kontrat hacmi artmasına karşın, bu ülkelerde aldığı kontratlarda yüzde 3 gerileme oldu, toplam pay ise yüzde 51'e düştü. Topal, Covid-19 salgınının tesiri ile ülke dışındaki birleşme ve satın alma işlemlerinde kamu şirketlerinin iç piyasaya odaklandıklarını belirtti" diye konuştu.

Teşviklerin ve Ar-Ge yatırımlarının önemine dikkat çeken Topal, "Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlar son 11 yılda ortalama olarak yüzde 5 oranında artmış; özellikle ilave sektörlerin yatırıma açılması ve sermaye çekmek için verilen teşviklerin de etkisiyle başta hizmet (yüzde 20), yüksek teknoloji (yüzde 24) ve Ar-Ge yatırımları başı çekti. Son 10 yılda net 135 milyar dolar sermaye çeken Çin'de 2021 yılında bono piyasalarındaki yabancı yatırımları da yüzde 15 artarak toplam 550 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE – ÇİN DIŞ TİCARET HACMİ

Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Halil İbrahim Topal, "2021 yılının ilk üç çeyreğinde Türkiye'nin toplam ihracat hacmi bir önceki yıla göre yüzde 36 artarken Çin'e olan ihracatı yüzde 40 arttı. İthalat hacmiyse yüzde 24 oranında artarken Çin'den ithalatı yüzde 44 oranında yükseldi. Türkiye'nin Çin'le belirli ürün gruplarında toplanan ihracatını 2021'de arttırdığı gözlendi. Türkiye'nin Çin'e sattığı ilk 5 ürünün ağırlığı, toplam satışlar içinde 2020'ye göre 2021'de yüzde 67 oranında cari yılda ise yüzde 75 oranında yükseldi" açıklamasında bulundu.

Topal, Çin'deki ithalatın hem Çin'in genel ihracatının hem de Türkiye'nin ithalatının oldukça artmasıyla, dış ticaret açığının yüzde 42 artışla 28,6 milyar dolara ulaştığını söyledi. Topal, "2021 yılında ithalat kalemlerimizi ilk 3 sektörden elektrik-elektronik (8.678 milyon dolar), makine (7.947 milyon dolar) ve organik kimya ürünleri (2.123 milyon dolar) oluştuğunu aktardı. İçinde bulunduğumuz 2022 yılının ilk 2 ayında iki ülke arasındaki dış ticaret açığının 6 milyar dolar seviyesinde" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi