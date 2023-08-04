Bijie kenti, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde ekonomik büyüme ve yeşilleşme arasında denge kurarak kayalık çölleşmeyi azaltıyor. Kent, ağaçlandırma ve ekolojik projelerle çevreyi koruyor ve orman örtüsünü artırıyor. Bu sayede köylerde yaşayan insanlar daha iyi bir yaşam sürüyor ve yerel sektörler canlanıyor. Guizhou'daki orman örtüsü oranı yüzde 62'ye çıkarken, yoksulluktan kurtarılan insanların geliri de arttı.

HABER: Çin'in Bijie kentinde ekonomik büyüme ve yeşilleşme dengeli şekilde ilerliyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Guizhou'nun çeşitli görüntüleri

3. Guizhou'daki işçi ve çiftçilerin çeşitli görüntüleri

4. Guizhou'nun çeşitli görüntüleri

6. Guizhou'daki işçi ve çiftçilerin çeşitli görüntüleri

7. Guizhou'nun çeşitli görüntüleri

9. Guizhou'nun çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Bijie kenti, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde kayalık çölleşmeden en fazla etkilenen bölgelerden biriydi.

Kent, son yıllarda ekolojinin korunması ile ekonomik büyüme arasında denge kurmaya çalışıyor.

Bijie kenti yeşil dönüşüm sayesinde 2017'den 2022'ye kadar 7,17 milyon mu (478.493 hektar) büyüklüğündeki alanı ağaçlandırdı ve 862,69 kilometrekare alanı kayalık çölleşmeden kurtardı.

Aynı dönemde kentteki orman örtüsü yüzde 52'den yüzde 60'a yükseldi.

Doğal çevrede sağlanan iyileşme sayesinde, Bijie'nin köylerindeki insanlar daha iyi bir yaşam sürmenin yeni yollarını buldu.

Yenilebilir mantar ve geleneksel Çin tıbbı bitkileri ekimi gibi yerel sektörleri canlandırmaya yönelik şirketler ve kooperatifler kuran Bijie kentinin Nayong ilçesi, "yeşili" aşamalı şekilde "altına" dönüştürüyor.

SES 1 (Çince): ZHANG XİURONG, Guizhou Yongju Eko-Tarım Limited Şirketi Proje Yöneticisi:

"Şifalı bitkileri, doğal habitatlarındaki yetişme ortamlarına yakın olduğu için ormanda yetiştiriyoruz. Buradaki iyi hava kalitesi ve yüksek geçirgenlik sayesinde zararlı böcekler ve hastalıklar daha az görülüyor. Ormanda daha az ot olduğu için ayıklama masrafı da azalıyor. Burada gölgeleme oranının yüzde 75-85 civarında olmasından dolayı sera ya da gölgelik kurmaya gerek kalmıyor."

Jinxing köyündeki orman örtüsünde büyük artış yaşanmasıyla birlikte hem doğal koşullar iyileşti hem de insanlar yeni bir refah kaynağına kavuştu.

SES 2 (Çince): YANG JUN, Jinxing Köyü ÇKP Yetkilisi:

"Jinxing köyü şu anda 8.242 mu (552 hektar) büyüklüğünde orman kaynağına sahip. Köylüler (2021'de) ağaç seyreltme yoluyla 1 milyon yuandan (yaklaşık 139.200 ABD doları) fazla gelir elde etti."

Benzersiz kaynak avantajlarına sahip Fangzhu kasabası, çeşitli sektörleri geliştirerek kaliteli kırsal kalkınmaya tanık oldu.

SES 3 (Çince): JİN Jİ, Yerel yetiştirme üssü başkanı:

"Temmuz 2021'de sülün ağacı yetiştirmeye başladık ve şu anda yaklaşık 400 mu (26,8 hektar) büyüklüğünde yetiştirme alanımız var. Üs, yaklaşık 1.800 metre irtifada bulunuyor, bu da üssü sülün yetiştirmeye uygun kılıyor. Farklı meyve ağaçları yetiştirmeleri için aile çiftliklerine araziler kiraladık. Son derece iyi işleyen bir ekolojik çiftliğimiz de var. Bu çiftlik, her yıl komşu bölgelerden gelen insanlar için yaklaşık 6.500 geçici iş imkanı sağlıyor."

Bugün Guizhou'daki orman örtüsü oranı yüzde 62'nin üzerine çıkmış durumda. Resmi verilere göre yoksulluktan kurtarılan insanların kişi başına düşen net gelirleri ise 13.200 yuana ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.(XHTV)