Çin'in Beibu Körfezi Limanı'nın kargo hacmi yüzde 11,35 arttı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Beibu Körfezi Limanı'nın bu yılın ilk sekiz ayındaki kargo hacmi, yıllık yüzde 11,35 artışla 200 milyon tonu geçti.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou kentindeki Beibu Körfezi Limanı'nın otomatik konteyner iskelesi görülüyor, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua)

NANNİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Beibu Körfez Limanı'nın bu yılın ilk sekiz ayındaki kargo hacmi, yıllık yüzde 11,35 artışla 200 milyon tonu geçti.

Limanı işleten Beibu Körfezi Liman Grubu'nun verdiği bilgilere göre limanda Ocak-Ağustos döneminde yıllık yüzde 14,98 artışla 5 milyon TEU'nun (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) üzerinde konteyner işlem gördü.

Verimliliği artırmaya yönelik sürekli çabalar sayesinde, ilk sekiz ayda dökme ve genel kargo gemilerinin yanı sıra konteyner gemilerinin rıhtımda bekleme süresi yıllık bazda sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 54 oranında azaldı.

Guangxi'nin Beibu Körfez Limanı, Çin'in batı eyalet bölgeleri ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.