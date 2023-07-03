Çin'in batısı, Kuşak ve Yol Fuarı'nda sergilendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen Kuşak ve Yol Fuarı'nda, Çin'in batı bölgelerinin kalkınması, dijital ekonomi ve hidrojen endüstrisi ile ilgili ürünler sergilendi. Fuarda 17 ülke yer aldı ve katılımcılar Çin'in batısının sunduğunu keşfetme fırsatı buldu.

ANONS (İngilizce): YUAN QİUYUE, Xinhua muhabiri:

"Ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Yuan. Şu anda 19. Batı Çin Uluslararası Fuarı'ndaki 'Kuşak ve Yol' Uluslararası İşbirliği Pavyonu'ndayız. Ürün ve hizmetlerini sergilemek için fuara 17 ülke katıldı. Katılımcılar için bu, Çin'in batısının neler sunduğunu öğrenmek adına mükemmel bir fırsat olabilir."

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde 29 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fuarda, Kuşak ve Yol işbirliği, Çin'in batı bölgelerinin kalkınması, dijital ekonomi ve hidrojen endüstrisi ile ilgili ürünler sergilendi.

SES 1 (Çince): SHAWN YANG, Grönland'daki Ticaret Limanı Proje Yönetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı:

"Fuara katıldıktan sonra çok sayıda tüketici ve temsilcinin yeni ürünlerimize yoğun ilgili duyduğunu ve çok sayıda sipariş verdiğini gördük. Genellikle Yangtze Nehri Deltası bölgesinde iş yapan bizler için batı bölgesinin çok cazip olduğunu gördük."

SES 2 (İngilizce): ANURA BANDA, Sri Lankalı katılımcı:

"Sri Lanka ve Çin, sadece ticari açıdan değil hükümet açısından da çok uzun bir dostluk geçmişine sahip. Bu bizim için çok önemli fuarlardan biri. Bu kez Chengdu halkının ve Sichuan halkının çok daha dostane olduğunu hissediyoruz ve burada kendimizi çok rahat hissedeceğiz."

SES 3 (İngilizce): UĞUR ARZOĞULLARI, Türk katılımcı:

"Aradığım şey işbirliği ve ortaklık. Chengdu'da bir mağaza açmak istiyorum çünkü burası çok dinamik bir pazar. Sichuan ve Chengdu oldukça dinamik bir pazar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)