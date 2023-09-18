Çin'in Ar-Ge Harcamaları 3 Trilyon Yuanı Aştı

Çin'in toplam araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 3 trilyon yuanı (yaklaşık 418,2 milyar ABD doları) aştı.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'in toplam araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 3 trilyon yuanı (yaklaşık 418,2 milyar ABD doları) aştı.

Büro istatistikçilerinden Zhang Qilong, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Ar-Ge harcamalarının geçen yıl sabit fiyatlarla yüzde 7,7 artarak 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) için belirlenen yüzde 7'lik yıllık Ar-Ge büyüme hedefinin üzerine çıktığını söyledi.

Çin'in toplam Ar-Ge harcamaları geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,54'ünü oluşturdu ve bir önceki yıla göre 0,11 yüzde puan artış gösterdi.

İşletmelerin Ar-Ge harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 puan artışla ülkenin Ar-Ge büyümesine yüzde 84'lük bir katkı sağladı.

Temel araştırmalara yapılan yatırım geçen yıl artmaya devam ederek 200 milyar yuanı aştı ve toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 6,57'sini oluşturdu.

Zhang, Çin'in yerel yetkilileri Ar-Ge harcamalarını artırma ve sermaye kullanımının verimliliğini geliştirme yönünde teşvike devam edeceğini söyledi.