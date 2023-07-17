Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı düşüş gösterdi

Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 2023'ün ilk yarısında yüzde 5,3 ile ilk çeyrektekinden 0,2 yüzde puan daha düşük gerçekleşti. Aylık bazda ise oran Mayıs ayına göre değişmeyerek yüzde 5,2'de kaldı. Haziran ayında 16-24 yaş grubu arasındaki işsizlik oranı yüzde 21,3 iken, işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş grubu arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 4,1 oldu. 31 büyük şehirde ankete dayalı işsizlik oranı geçen ay yüzde 5,5 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre değişmedi.

Bir üniversite mezunu, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nde düzenlenen bir iş fuarında işe alım bilgilerini okuyor, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 2023'ün ilk yarısında yüzde 5,3 ile ilk çeyrektekinden 0,2 yüzde puan daha düşük gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre aylık bazda ise oran Mayıs ayına göre değişmeyerek yüzde 5,2'de kaldı.

NBS'ye göre Haziran ayında 16-24 yaş grubu arasındaki işsizlik oranı yüzde 21,3 iken, işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş grubu arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 4,1 oldu.

Verilere göre 31 büyük şehirde ankete dayalı işsizlik oranı geçen ay yüzde 5,5 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre değişmedi.