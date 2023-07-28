Çin'in Anhui eyaleti otomobil endüstrisine öncelik verecek

Anhui eyaleti, yeni enerjili araçlar için önde gelen bir üretim üssü olmayı hedefliyor. Eyalet, Chery, Nio, Volkswagen, BYD ve JAC gibi yedi farklı otomobil üreticisine ev sahipliği yapıyor ve NEV'leri geliştiren ilk eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor.

HEFEİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Yerel yetkililer Perşembe günü düzenledikleri bir basın toplantısında, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin otomobil endüstrisinin gelişimine öncelik vereceğini ve yeni enerjili araçlar (NEV) için önde gelen bir üretim üssü olmaya çalışacağını duyurdu.

Chery, Nio, Volkswagen, BYD ve JAC dahil olmak üzere yedi farklı otomobil üreticisine ev sahipliği yapan Anhui eyaleti, Çin'de NEV'leri geliştiren ilk eyaletlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Anhui bu yılın ilk yarısında Çin toplamının yüzde 7,7'sini oluşturan 1.026 milyon aracı piyasaya sürdü. Ancak basın toplantısında açıklanan resmi rakamlara göre, Anhui'nin 342.000 yeni enerjili araç üretimi çarpıcı biçimde Çin'in ilk yarıdaki toplam üretiminin yüzde 9'unu oluşturuyor.

Anhui, Haziran ayında bir NEV sanayi kümesi oluşturmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Eyalet, yıllık otomobil üretim ölçeğinin 2025 yılına kadar 3 milyon adedi aşmasını ve bunun yüzde 40'ından fazlasının yeni enerjili araçlardan oluşmasını planlıyor. Eyaletin otomobil ihracatının ise yıllık 1 milyon adedi aşması bekleniyor.