Çin'in Altın Üretimi ve Tüketimi İlk Yarıda Büyüme Kaydetti

Çin'in altın üretimi ve tüketimi bu yılın ilk yarısında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Ülke, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,24 artışla yaklaşık 178,6 ton altın üretti. Altın tüketimi ise yüzde 16,37 artışla 554,88 tona ulaştı.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in altın üretimi ve tüketimi bu yılın ilk yarısında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Altın Birliği'nin verilerine göre ülke bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,24 artışla yaklaşık 178,6 ton altın üretti.

Birliğe göre Ocak-Haziran döneminde Çin'deki altın tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,37 artışla 554,88 tona ulaştı.

Ayrıntılı olarak ele alındığında, Çin'de altın takı tüketimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,82 artışla 368,26 ton olurken, altın sikke ve külçe altın tüketimi ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,12 artışla 146,31 tona yükseldi.

Birliğe göre aynı dönemde endüstriyel ve diğer kullanımlar için altın tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 7,65 azalarak 40,31 tona geriledi.

Salı günkü veriler ayrıca 2023'ün ilk yarısında yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklarını 2022 sonuna göre 1,26 ton azalttığını gösterdi. 2023'ün Haziran ayı sonu itibarıyla, Çin piyasasındaki altın ETF'lerinin toplam varlığı yaklaşık 50,16 ton oldu.