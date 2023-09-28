Çin'in Ağustos Ayı Uluslararası Ticaret Verileri Açıklandı

Çin'in Ağustos ayındaki uluslararası mal ve hizmet ticareti 4,02 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Mal ticaretinde 384,6 milyar yuanlık fazla elde edilirken, hizmet ticaretinde ise 170,5 milyar yuanlık açık kaydedildi.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Ağustos ayındaki uluslararası mal ve hizmet ticareti 4,02 trilyon yuan (559,9 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada mal ihracatının 1,93 trilyon yuan ve mal ithalatının ise 1,54 trilyon yuan olduğunu ve 384,6 milyar yuanlık bir mal ticareti fazlası elde edildiğini kaydetti.

İdareye göre, Ağustos ayında hizmet ihracatının 187,1 milyar yuan ve hizmet ithalatının 357,5 milyar yuan olmasıyla hizmet ticareti açığı 170,5 milyar yuan olarak hesaplandı.