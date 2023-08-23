Çin'in Afrika ile Ticareti İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

Çin'in Afrika ile ticareti yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Çin ile Afrika arasındaki ticaret Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 1,14 trilyon yuana (yaklaşık 158,36 milyar ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Afrika ile ticareti yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Çin ile Afrika arasındaki ticaret Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 1,14 trilyon yuana (yaklaşık 158,36 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin son on yılda Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü ve ikili ticaret 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artışla toplam 1,87 trilyon yuana yükseldi.

Gümrük verilerine göre ilk yedi ayda ülkenin Afrika'ya ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 709,59 trilyon yuan olurken, Afrika'dan ithalatı ise 426,65 milyar yuana ulaştı.

Gemi ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 81,3 ve otomobil ihracatı yüzde 26,1 artarken, mekanik ve elektrikli ürünler ihracatı yüzde 32,5 artarak ikili ticaret hacminin yüzde 50,1'ini oluşturdu.

Gümrük yetkililerine göre Çin, Afrika'nın ihracatının en büyük varış noktası haline geldi. Ana ihraç malları ise ham petrol, metal cevheri ve cevher kumu ile tarımsal ürünler olarak öne çıkıyor.

İlk yedi ayda tüm Afrika ekonomileri arasında Çin'in en büyük ticaret ortağı Güney Afrika olurken, onu Nijerya ve Angola izledi.

Veriler, 2023'ün ilk yedi ayında Çin-Güney Afrika ticaretinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 226,15 milyar yuan seviyesine ulaştığını ve Çin'in Afrika ülkeleriyle ticaretinin yüzde 19,9'unu oluşturduğunu gösterdi.