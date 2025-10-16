Haberler

Çin'in 2025 Yılı İlk 9 Ayında Yuan Kredileri Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de yılın 9 ayında yeni banka kredileri 14,75 trilyon yuan (2,07 trilyon dolar) olarak gerçekleşti. Toplam kredi hacmi ise geçen yıla göre yüzde 6,6 artış göstererek 270,39 trilyon yuana (37,94 trilyon dolar) ulaştı.

Çin'de yuan cinsinden yeni banka kredileri ve toplam kredi hacmi, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde bankalar ve finans kuruluşlarının verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 14,75 trilyon yuan (yaklaşık 2,07 trilyon dolar) oldu.

Yılın 9 aylık döneminde hane halkına 1,1 trilyon yuan (150 milyar dolar), işletmelere ise 13,44 trilyon yuan (1,89 trilyon dolar) ilave kredi sağlandı.

Yuan kredilerinin toplam hacmi eylül sonunda 270,39 trilyon yuana (37,94 trilyon dolar) ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 6,6 arttı.

Yılın 9 ayında, dolaşımdaki nakit para hacmi (M0) yüzde 11,5, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadesiz mevduatları içeren para hacmi (M1) yüzde 7,2, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para hacmi (M2) ise yüzde 8,4 arttı.

Bu dönemde yuan bazlı mevduatlarda 22,71 trilyon yuan (3,19 trilyon dolar) artış olurken bunun 12,73 trilyon yuanını (1,79 trilyon dolar) hane halkı mevduatları oluşturdu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü

Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.