Çin İmalat Sektöründe İyileşme Sinyalleri

Çin'in imalat sektörüne yönelik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında üç aylık düşüş grafiğine son vererek, fabrika faaliyetlerinde iyileşmeye doğru olumlu bir değişime işaret etti.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörüne yönelik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında üç aylık düşüş grafiğine son vererek, fabrika faaliyetlerinde iyileşmeye doğru olumlu bir değişime işaret etti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü yayımladığı veriler, satın alma yöneticileri endeksinin Mayıs'taki 48,8 seviyesinden Haziran'da 49'a yükseldiğini gösterdi.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Ankete katılan 21 sektörden 12'si, PMI'larını Haziran'da yükseltti. Geçen ay PMI'sını yükselten sektör sayısı 8 idi. NBS istatistikçisi Zhao Qinghe'ye göre, bu artış daha iyi bir üretim ortamına işaret ediyor.

Öte yandan hem üretim hem de talep durumları iyileşti. Üretim endeksi genişleme bölgesine geri döndü ve yeni sipariş endeksi de 50'nin altında olmasına rağmen artış kaydetti. Özellikle otomobil, demiryolu ve taşımacılık ekipmanları ile elektrikli makine sektörleri istikrarlı büyüme kaydetti.

Yüksek ham madde ve lojistik maliyetlerinden şikayet eden katılımcıların oranının dört ay boyunca düşmesiyle de imalat sektöründeki yük hafiflemeye devam etti.

Büyük işletmeler PMI'lerini bu ay, ani yükseliş ve düşüş çizgisinin üzerine çıkarırken, orta büyüklükteki işletmeler 50'nin altında olmalarına karşın Mayıs ayına göre daha yüksek bir endeks kaydettiler. Ancak küçük firmaların PMI'leri söz konusu çizginin altında kaldı.

Ekipman ve yüksek teknoloji imalatının hız kazanmasıyla büyük endüstriler genişlemeyi sürdürdü. Tüketim malları üreticileri de istikrarlı performans sergiledi.

Cuma günkü veriler ayrıca, hizmet ve inşaat sektörlerinin büyümeye devam etmesiyle ülkenin imalat dışı PMI'sının bu ay 53,2 olarak gerçekleştiğini gösterdi. Zhao, "Çin ekonomisi toparlanma eğilimini sürdürdü" dedi.