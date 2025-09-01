Çin İmalat Sanayi PMI Endeksi Ağustos'ta Artış Gösterdi, Ancak Daralma Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in imalat sanayi PMI endeksi ağustosta 49,4'e yükseldi, ancak daralma devam ediyor. ABD ile ticaret gerilimleri imalat sanayisini olumsuz etkiliyor. İmalat dışı PMI ise 50,3'e çıktı.

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, ağustosta geçen aya göre artsa da daralma seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 49,4'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin ardından taraflar müzakere masasına otursa da süregelen belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Bu yıl ocakta 49,1'e gerileyen endeks şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek, geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı. Endeks nisanda tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek, son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5, haziranda 49,7'ye yükselmiş, temmuzda ise 49,3'e gerilemişti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da temmuzda 0,2 puan artarak 50,3'e yükseldi.

İmalat dışı PMI içinde inşaat alt endeksi 49,1, hizmetler alt endeksi 50,5 oldu.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 50,4'e, martta 50,8'e yükselmiş, nisanda 50,4'e, mayısta 50,3'e düşmüş, haziranda 50,5'e yükselmiş, temmuzda 50,1'e düşmüştü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor

Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Terk ediyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.