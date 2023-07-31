Çin İmalat Sanayi İyileşmeye Devam Ediyor

Çin'in imalat sanayi Temmuz ayında iş ortamının iyileştiğine tanık olurken, önemli bir gösterge olarak art arda iki ay artış elde etmiş oldu.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat sanayi Temmuz ayında iş ortamının iyileştiğine tanık olurken, önemli bir gösterge olarak art arda iki ay artış elde etmiş oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi açıklanan verilerine göre, sektörün satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayındaki 49 ve Mayıs ayındaki 48,8 seviyelerinden Temmuz ayında 49,3'e yükseldi. Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Ankete katılan 21 sektörden 10'u Temmuz ayında genişleme bildirdi. Bu sayı bir önceki ay 8'di. NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, imalat sektöründe genel bir iyileşme olduğunu söyledi.

Pazartesi günü açıklanan veriler ayrıca, Temmuz ayında 51,5 olan imalat dışı satın alma yöneticileri endeksinin, art arda yedi aydır endeksteki 50 değerinin oldukça üzerinde olduğunu, bunun da hizmet ve inşaat sektörlerinde sağlam faaliyetlere işaret ettiğini gösterdi.

Pazar beklentilerini ölçen alt endekslerin yüksek sezon bölgesinde yer almasıyla hem imalat hem de imalat dışı işletmelerin istikrarlı görünümünü koruduğunu belirten Zhao, Çin ekonomisinin toparlanma eğilimini sürdürdüğüne işaret etti.