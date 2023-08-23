Çin ile Pakistan arasında ilk TIR nakliye faaliyeti gerçekleşti

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden Pakistan'a doğru yola çıkan beş araç, ceviz ve çelik boru gibi mallarla yüklü TIR işaretleri taşıyor. Bu, Çin ile Pakistan arasındaki ilk TIR nakliye faaliyeti olma özelliği taşıyor.

URUMQİ, 23 Ağustos (Xinhua) -- Ceviz ve çelik boru gibi mallarla yüklü TIR (uluslararası karayolu taşımacılığı) işaretleri taşıyan beş araç, Salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden Pakistan'a doğru yola çıktı.

Bu, 1951 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ile Pakistan arasındaki ilk TIR nakliye faaliyeti olma özelliği taşıyor. Yeni hizmetle Xinjiang'in sınır ötesi taşımacılık yaptığı ülke sayısı artarken Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru boyunca yeni bir uluslararası lojistik rotası açılmış oldu.

Xinjiang'daki Kashgar Gümrük İdaresi Müdür Yardımcısı Cheng Tao, Çin ile Pakistan arasında TIR taşımacılığının başlamasıyla, işletmelerin elverişli gümrük işlemlerinden daha fazla yararlanacağını, böylece ticaretin kolaylaştırılması ve kargo ulaşımının verimliliğinin artırılmasının yanı sıra nakliye süresi ve maliyetlerinin de azalacağını söyledi.

TIR, malların sınır ötesine taşınması sırasında nakliye operatörleri ve gümrük yetkilileri için zaman ve para tasarrufu sağlamaya yardımcı olan uluslararası bir gümrük transit sistemi.

Çin, uluslararası karayolu taşımacılığının idari formalitelerini basitleştirip elverişli hale getirmek amacıyla Temmuz 2016'da TIR Sözleşmesi'ne katılmıştı.