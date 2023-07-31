Çin ile Güney Amerika arasında yeni nakliye rotası başlatıldı

Çin'in kuzeyinde yer alan liman kenti Tianjin ile Güney Amerika arasında yeni bir direkt nakliye rotası başlatıldı. Wan Hai Lines şirketi tarafından işletilen konteyner gemileri, çeşitli ülkelerdeki önemli limanlardan geçerek bu rotada hizmet verecek. Yeni rota, nakliye sürelerini üçte bir oranında azaltacak.

Çin'in kuzeyinde yer alan liman kenti Tianjin ile Güney Amerika arasında yeni bir direkt nakliye rotası başlatıldı.

Wan Hai Lines şirketinin temsilcisi Marc Shia, şirket tarafından işletilen 9 adet 35.000 tonluk konteyner gemisinin Meksika, Panama, Kolombiya ve Ekvador dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki önemli uğrak limanlardan geçerek bu rotada hizmet vereceğini söyledi.

Yeni rotanın nakliye sürelerini üçte bir oranında azaltacağını belirten Shia, "Özellikle Güney Amerika'dan gelen dondurulmuş deniz ürünleri, meyve ve sebzeler gibi mallar Tianjin'e 25 günde taşınabilecek" dedi.

Çin'in kuzeyindeki tüketiciler, özellikle Beijing ve Hebei gibi Tianjin'e yakın olanlar bu yeni rotadan faydalanacak.

Tianjin Liman Grubu kaynaklarına göre, Tianjin liman yetkilileri bu yeni rotanın açılmasını kolaylaştırmak amacıyla koordinasyon, lojistik ve gümrükleme prosedürlerinde verimliliği artırmak üzere yerel denizcilik, sınır denetimi ve gümrük idareleriyle birlikte çalıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)