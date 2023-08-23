Çin ile BRICS Ülkeleri Arasındaki Ticarette Büyük Artış

Çin ile diğer BRICS ülkeleri arasındaki dış ticaretin hızla büyümesiyle Shanghai ile bu BRICS ülkeleri arasında seyahat eden kargo gemisi ve uçak sayısında bu yılın ilk 7 ayında büyük artış görüldü.

SHANGHAİ, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin ile diğer BRICS ülkeleri arasındaki dış ticaretin hızla büyümesiyle Shanghai ile bu BRICS ülkeleri arasında seyahat eden kargo gemisi ve uçak sayısında bu yılın ilk 7 ayında büyük artış görüldü.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Ocak-Temmuz döneminde toplam 526 uluslararası gemi doğrudan Shanghai kentinden Güney Afrika da dahil olmak üzere diğer BRICS ülkelerine seyahat etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140'lık artış anlamına geliyor. Ayrıca, Gümrük İdaresi'ne göre geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110'luk artışla Shanghai havalimanlarında 602 adet gelen ve giden uçak kayda geçti.

Aynı dönemde diğer BRICS ülkelerinden Shanghai kentine olan ithalatın ve Shanghai kentinden diğer BRICS ülkelerine olan ihracatın toplam değeri, bir önceki yıla göre yüzde 15,8 artışla 411,2 milyar yuan (yaklaşık 57,12 milyar ABD doları) oldu.