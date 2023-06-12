Çin, İhtiyaç Sahiplerine İstihdam Sağlayan Programlara 1 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

Çin, ihtiyaç sahibi insanlara istihdam sağlayan programları desteklemek üzere bu yıl 7,3 milyar yuanlık (yaklaşık 1,03 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Yatırımlar, Çin'in orta ve batı kesimlerindeki 20'den fazla eyalet düzeyindeki bölgede 2.000'in üzerinde küçük ve orta ölçekli kırsal altyapı projesini desteklemek için kullanılacak.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin, ihtiyaç sahibi insanlara istihdam sağlayan programları desteklemek üzere bu yıl 7,3 milyar yuanlık (yaklaşık 1,03 milyar ABD doları) yatırım yaptı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Çin Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen yatırım, 2023 yılı için planlanan yatırım ölçeğinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Bu yatırımlar, Çin'in orta ve batı kesimlerindeki 20'den fazla eyalet düzeyindeki bölgede 2.000'in üzerinde küçük ve orta ölçekli kırsal altyapı projesini desteklemek için kullanılacak.

İstihdam yardımı programları, özellikle yoksulluktan kurtulmuş kırsal kesim sakinleri, yoksulluğa geri dönme eğilimi olan savunmasız bireyler ve memleketlerine dönen göçmen işçiler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik uygulanıyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu söz konusu programların, bu kişilerin memleketlerinde iş bulmalarına yardımcı olmak üzere tasarlandığını kaydetti.

Proje hayata geçirildikten sonra 2 milyar yuandan fazla miktarın işçi ücreti olarak ödeneceği, 200.000'den fazla ihtiyaç sahibinin inşaat projelerinde yer alacağı ve ortalama gelirin yaklaşık 10.000 yuan artacağı tahmin ediliyor.

Bu yılki istihdam yardımı programlarının kalan yatırım planlarını mümkün olan en kısa sürede yayımlayacak olan komisyon, aynı zamanda ilgili eyalet düzeyindeki bölgeleri projelerin yapımını hızlandırmaya ve işçi ücretlerini ödemelerini sağlamaya teşvik edip yönlendirecek.