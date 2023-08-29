Çin, iç talebi yükseltmek ve riskleri önlemek için çaba sarf ediyor

Çin'in en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in bu yılın ikinci yarısında iç talebi yükseltmek, güveni artırmak ve riskleri önlemek üzere çaba sarf ettiğini söyledi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde bulunan Fuzi (Konfüçyüs) Tapınağı manzara alanında hediyelik eşya satın alan turistler, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in bu yılın ikinci yarısında iç talebi yükseltmek, güveni artırmak ve riskleri önlemek üzere çaba sarf ettiğini söyledi.

Zheng, Pazartesi günü Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam eden oturumuna sunduğu raporda söz konusu açıklamayı yaptı.

Yetkili, ekonomik performansı, içerideki itici güçleri ve sosyal beklentileri sürekli olarak iyileştirmek ve riskleri ortadan kaldırmak için daha fazla çalışma yapılacağını belirtti.

Zheng, politikaların geliri ve tüketimi artırmaya, yerel yönetim özel tahvillerinin çıkarılmasını ve kullanımını hızlandırmaya, özel yatırımı teşvik etmeye, iş ortamını optimize etmeye ve dış ticaret ile sermayeyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağını söyledi.

Yetkili ayrıca emlak piyasasının sağlıklı gelişimini desteklemek üzere önlemlerin düzenleneceğini ve daha uygun fiyatlı konutların inşa ve tedarik edileceğini de sözlerine ekledi.

Halkın refahının özel öneme sahip olduğunu belirten Zheng, istihdam, kamu hizmeti, sosyal güvenlik ve afet kurtarma ve yardım çalışmalarının büyük ölçüde geliştirileceğini kaydetti.