Çin Hükümeti Kırsal Ticaret Sistemini Güçlendirmek İçin Eylem Planını Açıkladı

Çin hükümeti, kırsal bölgeleri canlandırmak ve kentsel-kırsal entegrasyonu teşvik etmek amacıyla üç yıllık bir eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Plan kapsamında, 2025 yılına kadar 500 öncü ilçe oluşturulacak ve bu ilçelerde lojistik dağıtım merkezleri, süpermarketler ve çiftlik ürünü satan marketler gibi kırsal ticaret merkezleri kurulacak. Ayrıca, çiftçilik gelirlerinin artırılması ve kırsal nüfusun yaşam ve üretim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin hükümeti Pazartesi günü, ilçe düzeyindeki ticaret sistemini daha da güçlendirmeyi amaçlayan üç yıllık bir eylem planını kamuoyu ile paylaştı. Plan, kentsel ve kırsal alanların entegre kalkınmasını teşvik etmeyi ve kırsal bölgeleri yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Plana göre, 2025 yılına kadar 500 "öncü" ilçe oluşturularak buralarda ilçe düzeyinde lojistik dağıtım merkezleri, kırsal nüfus için bakkalların yanı sıra büyük ve orta ölçekli süpermarketler ve çiftlik ürünü satan marketler gibi kırsal ticaret merkezleri kurulacak.

Planla, kırsal kesime gönderilen sanayi ürünleri ile kentlere giden tarım ürünleri için iki yönlü dolaşım kanallarının açılmasına devam edilmesi, çiftçilik gelirleri artırılarak çiftçilerin tüketim trendlerinin yükseltilmesi, ayrıca kırsal nüfusun yaşam ve üretim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım edilmesi amaçlanıyor.