Çin-Honduras üst düzey iş toplantısı Beijing'de gerçekleştirildi

Çin ve Honduras arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ilk kez gerçekleştirilen üst düzey iş toplantısı Beijing'de sona erdi. Toplantıda, iki ülkenin siyaset ve iş çevrelerinden yaklaşık 200 temsilci bir araya geldi ve ikili ekonomik ve ticari işbirliği konuları ele alındı.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin- Honduras üst düzey iş toplantısı Pazar günü Beijing'de sona erdi.

26 Mart'ta iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ilki düzenlenen toplantı, iki ülkenin siyaset ve iş çevrelerinden yaklaşık 200 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang, Çin ve Honduras'ın farklı verili kaynaklara ve birbirini tamamlayan ekonomik unsurlara sahip olduğunu söyledi.

Zhang, ikili ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik muazzam potansiyel ve geniş kalkınma olasılıklarının mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Zhang, iki ülkedeki işletmelerin ortak çaba göstererek Çin pazarına daha fazla miktarda yüksek kaliteli Honduras ürünü getirmesi, ikili ticaret ölçeğini sürekli olarak genişletmesi, yerel istihdamı artırması ve halkın refahını yükseltmesi çağrısında bulundu.

Konuk Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina ise üst düzey toplantının, ikili ilişkiler ile ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine ivme kazandıracağını söyledi.

Reina, dönüşen ikili ilişkilerin iki ülkedeki işletmelere büyük fırsatlar sunacağına ve daha somut sonuçların elde edilmesini destekleyeceğine inandığını belirtti.