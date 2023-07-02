Çin, Hollanda'yı yarı iletken ürünlerle ilgili ihracat kontrol tedbirlerini istismar etmemesi konusunda uyardı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Hollanda'nın yarı iletken ürünlerle ilgili ihracat kontrol tedbirlerini istismar etmemesi gerektiğini belirtti. Sözcü, Hollanda'nın yeni kısıtlamalarının Çin'in yarı iletken cihazlarını da etkilediğini ifade etti ve uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Hollanda'ya yarı iletken ürünlerle ilgili ihracat kontrol tedbirlerini istismar etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Sözcü söz konusu açıklamayı, Cumartesi günü, Hollanda hükümetinin baskı resim makineleri de dahil olmak üzere bazı yarı iletken cihazların ihracatına kısıtlama getirdiğine ilişkin haberler üzerine yaptı.

İki ülkenin konuyla ilgili sık sık ve çeşitli düzeylerde iletişim kurduğunu belirten sözcü, ancak Hollanda'nın, Çin'in memnuniyetsizliğini dile getirdiği yeni kısıtlamalara, söz konusu yarı iletken cihazları da dahil ettiğine işaret etti.

Sözcü, ABD'nin küresel üstünlüğünü korumak amacıyla son yıllarda ulusal güvenlik kavramını sürekli olarak genişlettiğini, ihracat kontrol tedbirlerini istismar ettiğini ve hatta müttefiklerinin çıkarlarını göz ardı ettiğini, başka ülkeleri Çin'in yarı iletkenlerine yönelik baskı uygulamaya ve kontrol altına almaya zorlayarak kandırdığını ve endüstriyel ayrışmayı ve tedarik zincirinin kopmasını desteklediğini söyledi.

Bu tür adımların, küresel yarı iletken endüstrisinin gelişimine ciddi şekilde zarar verdiğini söyleyen sözcü, Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

Sözcü, Hollanda'nın uluslararası ekonomik ve ticari kurallar çerçevesinde Çin-Hollanda ekonomik ve ticari işbirliğinin genel durumunu koruma yolunda ilerlemesi gerektiğini söyledi. Piyasa ilkelerine ve yapılan sözleşmelerin ruhuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirten sözcü, her iki ülkenin yarı iletken endüstrisinin düzenli işbirliğini ve gelişimini engelleyen söz konusu önlemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Sözcü, Hollanda'ya, Çinli ve Hollandalı işletmeler ile her iki tarafın ortak çıkarlarını ciddiyetle koruması ve küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirindeki istikrarın sürdürülmesi yönünde çağrıda bulundu.