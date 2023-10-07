Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli bazı transmisyon kolanları için nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli bazı transmisyon kolanları için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli bazı tür transmisyon kolanları türleri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

???????Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Bando Kayış AŞ tarafından yapılan ve V Kayışı Lastik Ltd. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli "dış çevresi 60 cm'yi geçen fakat 180 cm'yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları", "dış çevresi 180 cm'yi geçen fakat 240 cm'yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ve "yalnız kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürünlerine yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.