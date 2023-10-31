Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya'ya çelik ithalatında damping soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik damping soruşturması başlatıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli kalın levha ithalatına yönelik damping önleminin yüzde 16,89 ve yüzde 22,55 olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verdi.

Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürününe yönelik damping soruşturması başlatıldı.

Başvuruda sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanındaki veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarar veya bu yönde tehdide yol açtığı değerlendirildi.

İnceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile anılan ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Çin menşeli kalın levha ithalatına yönelik damping önlemi sürecek

Öte yandan, Çin menşeli "sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)" ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması da tamamlandı.

Buna göre, söz konusu ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, bu ürüne yönelik dampinge karşı önlemin yüzde 16,89 ve yüzde 22,55 olarak uygulanmaya devam edilmesini kararlaştırdı.