Çin Heyeti Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Çin'in Xining şehrinden Mersin'e gelen heyet, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret ederek, Başkan Sabri Tekli'den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen toplantıya MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Çin Halk Cumhuriyeti Xining Belediye Meclisi Başkanı Duan Fada, Belediye Meclisi Genel Sekreteri Guo Tongjun, Xining Dışişleri Ofisi Genel Müdürü Xiao Hong, Xining Dışişleri Ticaret Bürosu Genel Müdürü Chen Xiaoping ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz katıldı. Bölgenin faaliyetleri hakkında Xining heyetine bilgiler veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgemiz, çöp alanından sanayi alanına dönüştürülmüş bir alandır. Mersin bir turizm, tarım ve lojistik kenti olduğu için bu alanlara zarar vermemek adına organize sanayi bölgelerini dağlık kesimlere yapıyoruz. Çevreye karşı oldukça duyarlıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde 400 OSB arasından en iyi çevreci OSB'ler arasında üçüncülük ödülü aldık. MTOSB her geçen gün güç kazanan bir bölge haline geldi. Şu anda İSO ilk 500 sıralamasına giren 10 firmamız var. Bölgemiz içerisinde faaliyetlerini sürdüren sanayicilerimizin yüzde 90'ı ihracat yapıyor. Firmaların çalışma ruhsatları bizim tarafımızdan veriliyor. Bölge oluştururken verdiğimiz sanayi parsellerini altyapı, doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon yağmur suyu boru hatları ile birlikte teslim ediyoruz" dedi.

"Yabancı yatırımcıları önemsiyoruz"

Yabancı yatırımcıların MTOSB için önemli olduğunu söyleyen Tekli, Çin'in teknoloji altyapısından öğrenecekleri çok şey olduğunu söyledi. Xining heyetine MTOSB'ye yatırım çağrısı da yapan Tekli, "Çin'in teknolojisi ve bu teknolojinin üretim hızını, aynı zamanda pazarlama stratejisini hayranlıkla takip ediyoruz. Bu noktada Çin, dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Çin'in özellikle otomotiv alanında MTOSB'ye yatırım yapmasını isteriz. Çin'in bölgemize yapacağı her yatırımda onların en büyük destekçisi olarak yanlarında olmaktan mutlu oluruz. Çin'in vizyonu ve teknoloji altyapısından öğreneceğimiz çok şey var. Bu noktada bölgemize kazandırılan yabancı yatırımcıların her biri bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

Xining Belediye Meclisi Başkanı Duan Fada ise orman alanı içerisinde bir organize sanayi bölgesi gördükleri için çok şaşırdıklarını belirterek, 'Yeşil bir OSB bizleri şaşırttı. Bu sizlerin ne kadar çevreci olduğunuzun bir göstergesi. Karşılıklı ilişkileri kuvvetlendirmek adına buradayız. Umarım önümüzdeki dönemlerde ilişkilerimiz daha da kuvvetlenir" şeklinde konuştu.

Fada, daha sonra MTOSB'nin işleyişi ile ilgili sorular sordu. - MERSİN