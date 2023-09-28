Çin Hava Yolu Şirketi China Eastern, 100 Adet C919 Yolcu Uçağı Satın Alacak

Çin hava yolu şirketi China Eastern, yerli üretim yolcu uçağı C919'dan 100 tane daha satın alacağını duyurdu. Anlaşmaya göre, uçaklar 2024-2031 döneminde teslim edilecek.

Çin hava yolu şirketi China Eastern, büyük oranda yerli üretim yolcu uçağı olan "C919"dan 100 tane daha satın alacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2024-2031 döneminde 100 uçağın teslimatı için üretici firma Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Anlaşmaya göre, COMAC, 2024'te 5 uçak, 2025-2027 döneminde her yıl 10'ar uçak, 2028-2030 döneminde 15'er uçak ve 2031'de de 20 uçak teslim edecek.

China Eastern, daha önce 2021'de gelecek üç yılda tanesi 99 milyon dolardan 5 uçak satın almak üzere şirketle anlaşmaya varmıştı.

"C919"un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, ilk ticari seferini 28 Mayıs'ta Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

China Eastern, ikinci uçağı da 16 Temmuz'da teslim almıştı. İki yolcu uçağı, halen yurt içi ticari seferlerde kullanılıyor.

Çin'in ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı

Çin'in ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı olan tek koridorlu ve dar gövdeli "C919", "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak tasarlanmıştı.

Uçak, ilk test uçuşunu 14 Mayıs 2022'de yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden lisansını 30 Eylül 2022'de, seri üretim lisansını ise 30 Kasım 2022'de almıştı.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan "C919", ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.