Çin, Güney Kore'nin Doğrudan Yurtdışı Alım Pazarında Birinci Sıraya Yükseldi

Çinli e-ticaret şirketlerinin hızlı büyümesiyle birlikte Çin, Güney Kore'nin doğrudan yurtdışı alım pazarında birinci sıraya yerleşti. Güney Korelilerin doğrudan yurtdışı alımları ise geçen yıla göre yüzde 20,4 artarak 4,79 trilyon won seviyesine ulaştı.

SEUL, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin bu yılın ilk dokuz ayında Güney Kore'nin doğrudan yurtdışı alım pazarında ilk sıraya yerleşti. Yonhap haber ajansının Güney Kore İstatistik Kurumu'na dayandırdığı Pazartesi günkü haberine göre bu durum, daha fazla sayıda Güney Korelinin Çinli e-ticaret şirketleri aracılığıyla ürün satın alması sayesinde gerçekleşti.

Güney Korelilerin doğrudan yurtdışı alımları bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 4,79 trilyon won (3,7 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Çinli e-ticaret şirketleri aracılığıyla yurtdışından doğrudan mal alımı Ocak-Eylül döneminde iki kattan fazla artarak 2,22 trilyon wona (1,7 milyar dolar) ulaştı ve toplam değerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Çin'in ardından gelen ABD ise bir önceki yıla göre yüzde 9,7'lik düşüşle 1,39 trilyon won (1,1 milyar dolar) seviyesine geriledi.

Habere göre AliExpress gibi Çinli e-ticaret şirketlerinin hızlı büyümesi sayesinde Çin'in bu yıl Güney Kore'nin doğrudan yurtdışı alım pazarında birinci sıraya yükselmesi beklenen bir durumdu.