Çin Güney Havayolları, Shenzhen'de yeni merkez inşa ediyor

Çin Güney Havayolları, Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde toplam 2,4 milyar yuan yatırımla yeni bir merkez inşa etmeye başladı. Merkezde uluslararası kargo terminali, uçuş ve bakım teknolojik yenilikleri için atölyeler ve yolcu kabini acil durum müdahalesi için bir laboratuvar yer alacak.

SHENZHEN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Güney Havayolları toplam 2,4 milyar yuan (341 milyon ABD doları) yatırımla ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde yeni bir merkez inşa etmeye başladı.

Merkez inşaatının başlaması sebebiyle Cuma günü bir tören düzenlendi.

Havayolundan yapılan açıklamaya göre toplam 338.000 metrekarelik bir alana sahip olacak merkezde uluslararası bir kargo terminali, uçuş ve bakım teknolojik yenilikleri için atölyeler ve yolcu kabini acil durum müdahalesi için bir laboratuvar yer alacak. Üste ayrıca uçuş harekatı, uçak bakımı, kargo taşımacılığı ve lojistiği için tesisler de bulunacak.

Projenin 210.000 metrekarelik bir alanı kapsayan ve 1,6 milyar yuan tahmini yatırıma sahip ilk aşamasının 2028 ortalarında tamamlanması bekleniyor.

Çin Güney Havayolları'nın geçtiğimiz yıl Shenzhen'deki pazar payı yüzde 33,1'e ulaşmıştı. Halihazırda Shenzhen ile Dubai, Hanoi ve Cakarta gibi şehirler arasında uluslararası seferler açan ya da yeniden başlatan şirket, Haziran ayında Shenzhen-Sidney ve Shenzhen-Moskova seferlerine yeniden başlamayı planlıyor.