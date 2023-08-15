Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başlıyor

Çin-Güney Asya Fuarı, 16-20 Ağustos tarihlerinde Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenecek. Fuarda, 4. Çin-Güney Asya İşbirliği Forumu dahil olmak üzere sekiz forumun yanı sıra işbirliği projeleri için imza törenlerinin gerçekleştirileceği üç etkinlik yer alacak.

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Fuar mekanından çeşitli görüntüler

2. Son hazırlıklar üzerinde çalışan personelin çeşitli görüntüleri

Çin- Güney Asya Fuarı, 16-20 Ağustos tarihlerinde Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenecek.

2013'te başlayan ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan fuar, tamamen fiili katılımlı olacak.

Fuarda, 4. Çin- Güney Asya İşbirliği Forumu dahil olmak üzere sekiz forumun yanı sıra işbirliği projeleri için imza törenlerinin gerçekleştirileceği üç etkinlik yer alacak.

SES 1 (Çince): GONG CHU, Yunnan Dian Tiyatrosu Sanat Araştırmaları Merkezi'nin Direktörü:

"Sanatçılarımız Dian Operası performansını sergileyip seyirciyle etkileşime geçebilecek. Somut olmayan kültürel miras ögesi olan Dian Operası'nın tarihi, klasik gösterileri ve bazı değerli tarihi kalıntılar burada sergilenerek geleneksel Çin kültürünün derinlik ve cazibesini yansıtacak."

"Her yıl Çin- Güney Asya Fuarı'nı iple çekiyoruz. Bu, oldukça güzel ve iyi bir fuar. Kunming'deki insanlar son derece nazik. Bu gördüğünüz ise bizim Pakistan pirincimiz. Kunming'deki insanlar bunu genellikle çok seviyor."

Fuar, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği için önemli bir platform haline geldi.

Ticaret Bakanlığı'na göre, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki yıllık ticaret hacmi 10 yıl önce 100 milyar ABD dolarının altındayken, yıllık ortalama yüzde 8,3 artarak geçen yıl 200 milyar ABD dolarına yaklaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)