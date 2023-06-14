Çin Gümrük Genel İdaresi, İş Ortamını Optimize Etmek İçin 16 Girişim Başlattı

Çin Gümrük Genel İdaresi, sınır ötesi lojistiğin verimliliğinin artırılması, ileri teknoloji ekipman ve özel ürünlerin ithalatının desteklenmesi, önemli tarım ve gıda ürünlerinin ithalat ve ihracatının teşvik edilmesi gibi 16 girişim başlattı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Taizhou'daki Jack Dikiş Makineleri Limited Şirketi'ne ait bir atölyede çalışan insanlar, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki gümrük yetkilileri Salı günü, ülkenin iş ortamını optimize etme amaçlı 16 girişim başlattıklarını açıkladı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan basın açıklamasında, tedbirlerin sosyal beklentileri daha da dengelemeye ve dış ticarete olan güveni artırmaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Gümrük Genel İdaresi'ne göre sınır ötesi lojistiğin verimliliğinin artırılması, ileri teknoloji ekipman ve özel ürünlerin ithalatının desteklemesi, önemli tarım ve gıda ürünlerinin ithalat ve ihracatının teşvik edilmesi, ihracat vergi iadelerinin kolaylaştırılması, ticaret işlemlerinin iyileştirilmesinin ilerletilmesi ve sınır ticareti denetiminin optimizasyonu yönünde çalışmalar yürütüldü.

Kurum yetkililerinden Wu Haiping'e göre, 2022 yılında dış ticareti istikrara kavuşturmak için 23 önlem alınarak Çin'in dış ticaret ölçeğini rekor seviyeye çıkarmak için somut destek sağlanmıştı.

Wu, Gümrük Genel İdaresi'nin bir sonraki adım olarak 16 yeni girişimin uygulanması üzerinde yoğunlaşacağını ve yerel gümrük idarelerinden, destekleyici tedbirler almalarını, kurumların karşılaştığı güçlüklere yönelik hedef odaklı çözümler üretmelerini, ayrıca politikaların uygulanması ve geri bildirimlerinin güçlendirilmesini isteyeceğini belirtti.