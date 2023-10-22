Çin, Gübre İhracatında Büyük Artış Yaşıyor

Çin, Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,6 artışla 22,67 milyon ton gübre ihraç etti. Üre ihracatı ise geçen ay en hızlı büyümeyi kaydederek bir yıl öncesine göre yüzde 241,7 artış gösterdi.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin, Ocak- Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,6 artışla 22,67 milyon ton gübre ihraç etti.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre Çin sadece Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 artışla 3,77 milyon ton gübre ihraç etti.

İhraç edilen farklı gübre türleri arasında, üre ihracatı geçen ay en hızlı büyümeyi kaydederek bir yıl öncesine göre yüzde 241,7 artış gösterdi.

Veriler, üre ihracatının ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 artışla 2,83 milyon tona ulaştığını gösteriyor.