Çin Gıda Endüstrisi 2022'de İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin Ulusal Hafif Sanayi Konseyi'ne göre Çin'in gıda endüstrisi 2022'de istikrarlı büyüme kaydetti ve bu yıl da büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor.

GUANGZHOU, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Hafif Sanayi Konseyi'ne göre Çin'in gıda endüstrisi 2022'de istikrarlı büyüme kaydetti ve bu yıl da büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor.

Konsey başkanı Zhang Chonghe yıllık cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük gıda şirketlerinin gelirlerinin geçen yıl yüzde 5,6'lık bir artışla 9,8 trilyon yuana ulaştığını söyledi.

Yakın zamanda sona eren Çin'in gıda endüstrisi konulu bir konferansta konuşan Zhang, bu şirketlerin karlarının yıllık yüzde 9,6 artışla 681,5 milyar yuana yükseldiğini belirtti.

Çin Hafif Sanayi Ulusal Gıda Yönetim Merkezi Direktörü Yu Xuejun, "Gıda sektörü güçlü bir ivme ve direnç gösterdi" dedi.

Yu, Çin'in iç pazarındaki sürekli genişlemeden yararlanan gıda endüstrisinin, bu yıl güçlü büyümesini sürdürmesi ve büyük şirketlerin gelirlerini yaklaşık yüzde 7 artırmasının beklendiğini söyledi.

Zhang, iyimser havaya rağmen sektörün uluslararası gıda güvenliği ve daralan kar marjları gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti ve gelecekteki kalkınmayı hızlandırmak amacıyla sanayi kümeleri geliştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.