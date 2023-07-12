Çin Gemi İnşa Sektörü Yılın İlk Yarısında Büyük Gelişme Kaydetti

Çin gemi inşa sektörü yılın ilk yarısında üretim, yeni sipariş ve bekleyen sipariş rakamlarındaki çift haneli artışlarla önemli gelişme kaydetti. Ülkenin gemi inşa üretimi yıllık yüzde 14,2 artışla 21,13 milyon dwt'ye ulaştı ve dünya toplamının yüzde 49,6'sını oluşturdu. Yeni siparişler ise yüzde 67,7 artışla 37,67 milyon dwt'ye yükselerek küresel pazar payını yüzde 72,6'ya çıkardı.

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin gemi inşa sektörü yılın ilk yarısında üretim, yeni sipariş ve bekleyen sipariş rakamlarındaki çift haneli artışlarla önemli gelişme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre ülkenin gemi inşa üretimi bu dönemde yıllık yüzde 14,2 artışla 21,13 milyon detveyt tona (dwt) ulaştı ve dünya toplamının yüzde 49,6'sını oluşturdu.

Gemi inşa sektörünün bir diğer önemli göstergesi olan yeni siparişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,7 artışla 37,67 milyon dwt'ye yükselirken, küresel pazar payı yüzde 72,6'ya ulaştı.

Sektörün elindeki siparişler yıllık bazda yüzde 20,5 artışla Haziran sonunda 123,77 milyon dwt'ye ulaştı. Bu oran küresel pazar payının yüzde 53,2'sini oluşturuyor.