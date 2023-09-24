Çin Gemi İnşa Sektörü Küresel Liderliğini Sürdürüyor

Çin'in gemi inşa sektörü, bu yılın ilk sekiz ayında üretim ve yeni siparişlerde çift haneli artışlarla liderliğini sürdürdü. Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, ülkenin gemi inşa üretimi yüzde 16,9 artarak 27,98 milyon dwt'ye ulaştı. Yeni siparişler ise yüzde 86,5 artarak 52,31 milyon dwt'ye çıktı.

BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa sektörü, bu yılın ilk sekiz ayında hem üretim hem de yeni siparişlerdeki çift haneli artışlarla küresel liderliğini sürdürdü.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, ülkenin gemi inşa üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 artışla 27,98 milyon dedveyt tona (dwt) ulaştı.

Birlik, Çin'in gemi inşa sektöründeki yeni siparişlerin geçen yıla göre yüzde 86,5 artarak 52,31 milyon dedveyt tona ulaştığını açıkladı.

Veriler, Çin'deki üretimin küresel toplamın yüzde 49'unu oluşturduğunu ve yeni siparişlerin yüzde 68,8'lik bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.

Çin'in gemi ihracatı 2023 yılının ilk sekiz ayında güçlü büyüme ivmesini korudu ve ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artışla 16,18 milyar ABD dolarına ulaştı.