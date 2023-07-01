Çin Gemi İnşa Endüstrisi 2023'ün İlk Beş Ayında Liderliğini Sürdürdü

Çin'in gemi inşa endüstrisi, 2023'ün ilk beş ayında üretim ve yeni siparişlerde çift haneli artışlarla küresel liderliğini sürdürdü. Ülkenin gemi inşa üretimi yüzde 15,4 artarak 16,47 milyon dwt'a ulaştı. Yeni siparişler ise yüzde 49,5 artışla 26,45 milyon dwt'a çıktı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa endüstrisi, 2023'ün ilk beş ayında hem üretim hem de yeni siparişlerdeki çift haneli artışlarla küresel liderliğini devam ettirdi.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, ülkenin gemi inşa üretimi bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 artışla 16,47 milyon dedveyt tona (dwt) ulaştı.

Birlik, Çin'in gemi inşa sektöründeki yeni siparişlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5 artarak 26,45 milyon dwt'a ulaştığını açıkladı.

Veriler, üretimin küresel toplamın yüzde 48,1'ini oluşturduğunu ve yeni siparişlerin yüzde 67,3'lük bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.

Birlik tarafından takip edilen 74 şirketin söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,3 artışla 137,64 milyar yuan (yaklaşık 19 milyar ABD doları) gelir elde etmesiyle sektördeki firmaların işleri düzeldi.